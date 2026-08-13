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Бронетранспортер с виртуальной реальностью: Минобороны разрешило применение БТР "Сова"

11:43 13.08.2026 Чт
2 мин
Какие особенности имеет новый бронетранспортер "Сова-БТР"?
aimg Лев Шевченко
Фото: "Сова-БТР" (сайт Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый бронетранспортер OWL-APC "Сова-БТР". Машина получила жесткий корпус-монокок, самую высокую в своем классе защиту от мин и собственную VR-систему кругового обзора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие преимущества имеет "Сова-БТР"

"Сова-БТР" была изготовлена на том же украинском предприятии, которое ранее создало бронеавтомобиль "Сова" с самой высокой защитой от мин среди техники этого класса.

Новый бронетранспортер предназначен для перевозки личного состава подразделений силовых ведомств в ходе боевых действий, огневой поддержки, учений, специальных операций, патрулирования, а также ликвидации последствий стихийных и техногенных аварий и катастроф в сложных условиях.

В ходе испытаний "Сова-БТР" подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и высокие возможности для широкого перечня военных задач, сообщают в Минобороны.

По сравнению с другими бронетранспортерами, машина отличается компактностью, высокой мобильностью благодаря колесной формуле 4х4, большим запасом хода, более высокой максимальной скоростью, меньшим весом, более низкими эксплуатационными затратами и более простым и дешевым обслуживанием. Дополнительно, "Сова-БТР" имеет низкую заметность на поле боя.

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Инновационные технологические решения в "Сове"

Бронетранспортер получил V-образный корпус-монококк, двойное дно, инерционные взрывопоглощающие узлы и агрегаты, а также амортизационные взрывостойкие кресла для десанта. Модульную конструкцию десантного отделения через несколько часов можно переоборудовать в медевак.

Отдельная особенность "Совы-БТР" - VR-система кругового обзора на 360 градусов с ночным видением собственной разработки. Водитель одевает VR-очки и видит все происходящее вокруг бронетранспортера без необходимости выглядывать наружу.

Ранее Минобороны кодифицировало бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4, способный оперативно извлекать из поля боя бронетехнику весом до 30 тонн. Бронированную ремонтно-эвакуационную машину также создали на украинском предприятии.

Кроме того, ВСУ получили новый многоцелевой бронеавтомобиль UAT.DESNA, предназначенный для перемещения пехоты и грузов. Машина относится к среднему классу многоцелевых бронеавтомобилей.

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