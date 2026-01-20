Бродячие собаки атакуют жителей Мариуполя: есть пострадавшие дети

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют резкий рост нападений бродячих собак, из-за чего все больше местных жителей вынуждены обращаться за медицинской помощью, в том числе в экстренном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Во временно оккупированном Мариуполе стремительно ухудшается ситуация с безнадзорными животными.

Как сообщает Центр национального сопротивления ССО ВСУ, в городе зафиксировано увеличение числа нападений бродячих собак на мирных жителей.

В последние дни зарегистрированы новые случаи укусов, среди пострадавших оказались двое детей, которых госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Реакция оккупационной администрации

Несмотря на очевидную угрозу для населения, оккупационные власти, по данным ЦНС, ограничиваются формальными действиями и не предпринимают реальных шагов для решения проблемы.

"Несмотря на это, оккупационная администрация продолжает имитировать реагирование, не решая проблему по существу", - говорится в сообщении.

Системная деградация

В Центре национального сопротивления отмечают, что ситуация с бродячими собаками является не отдельным инцидентом, а частью более широкой проблемы.

По оценке ЦНС, происходящее свидетельствует о деградации системы управления на временно оккупированных территориях, где базовые вопросы безопасности и санитарного контроля остаются без должного внимания.

Опасность для жителей

Эксперты подчеркивают, что отсутствие системной работы с безнадзорными животными повышает риск распространения инфекций и создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей и пожилых граждан.