Бродячие собаки атакуют жителей Мариуполя: есть пострадавшие дети
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют резкий рост нападений бродячих собак, из-за чего все больше местных жителей вынуждены обращаться за медицинской помощью, в том числе в экстренном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
Во временно оккупированном Мариуполе стремительно ухудшается ситуация с безнадзорными животными.
Как сообщает Центр национального сопротивления ССО ВСУ, в городе зафиксировано увеличение числа нападений бродячих собак на мирных жителей.
В последние дни зарегистрированы новые случаи укусов, среди пострадавших оказались двое детей, которых госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Реакция оккупационной администрации
Несмотря на очевидную угрозу для населения, оккупационные власти, по данным ЦНС, ограничиваются формальными действиями и не предпринимают реальных шагов для решения проблемы.
"Несмотря на это, оккупационная администрация продолжает имитировать реагирование, не решая проблему по существу", - говорится в сообщении.
Системная деградация
В Центре национального сопротивления отмечают, что ситуация с бродячими собаками является не отдельным инцидентом, а частью более широкой проблемы.
По оценке ЦНС, происходящее свидетельствует о деградации системы управления на временно оккупированных территориях, где базовые вопросы безопасности и санитарного контроля остаются без должного внимания.
Опасность для жителей
Эксперты подчеркивают, что отсутствие системной работы с безнадзорными животными повышает риск распространения инфекций и создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей и пожилых граждан.
Напоминаем, что оккупационные структуры на захваченной части Херсонской области продолжают вовлекать несовершеннолетних в военные программы, отправляя подростков на территорию РФ под видом образовательных инициатив. Как сообщили в Центре национального сопротивления, 24 ребенка были вывезены в Волгоград в рамках проекта "Гордость нации. Путь развития", однако фактически речь идет о целенаправленной милитаризации, принудительной адаптации к военной системе России и подготовке потенциального мобилизационного ресурса.
Отметим, что во временно оккупированном Алчевске в школах зафиксировано массовое распространение стрептодермии среди детей, однако оккупационная администрация не вводит карантин и не переводит обучение в дистанционный формат, несмотря на риски для здоровья учеников. По данным Центра национального сопротивления, в отдельных учебных заведениях, в частности школе №9, заболевшими оказались более половины учащихся некоторых классов.