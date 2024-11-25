БРК "Рубеж" и не только. В СМИ рассказали, что производит атакованный в России завод "Тайфун"

Завод расположен в более чем 290 километрах от границы с Украиной.

Как пишет издание, несмотря на то, что завод упоминается, как просто производитель радиоэлектронной аппаратуры, на самом деле речь идет о мощном предприятии со штатом более 2 тысяч человек.

Главным направлением "Тайфуна" является БРК:

для комплекса "Бал" с ракетами Х-35 предприятие производит пункты управления и связи;

для "Бастион" с ракетами "Оникс" - станцию разведки "Монолит-Б".

Оба вышеупомянутых комплекса используются врагом для обстрела украинских причерноморских городов.

"Кроме того, предприятие фигурирует, как конечный производитель берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", который позиционируется, как легкая версия "Бала" и также использует противокорабельные ракеты Х-35. Кстати этот комплекс РФ продвигала, как конкурента украинского "Нептуна", но безуспешно", - добавляет издание.

Название "Рубеж-МЭ", вероятно, было выбрано с целью привлечь внимание на международном рынке вооружений, используя ассоциацию с советским комплексом "Рубеж", оснащенным ракетами «Термит».

Предприятие "Тайфун" также специализируется на производстве корабельных радиолокационных станций (РЛС), таких, как "Позитив", которые устанавливаются на фрегаты проекта 11356Р "Буревестник" типа "Адмирал Григорович". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме этого, производит корабельные оптико-электронные станции, системы электропитания и другое оборудование для морских и береговых систем вооружения.

Ночные удары по России 25 ноября

В ночь на 25 ноября в Калужской и Курской областях России была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны (ПВО). В то же время сообщалось о взрывах в этих регионах, в частности в Калуге. По информации местных СМИ, удару подверглась нефтебаза «Калуганефтепродукт».

В городе Курск также были слышны взрывы.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, кроме нефтебазы, удар был нанесен по заводу "Тайфун", который занимается производством компонентов для военной техники и морских систем вооружения.