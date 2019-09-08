British Airways скасувала рейси через дводенний страйк пілотів

Більшість рейсів British Airways з Великої Британії 9 і 10 вересня скасовано у зв'язку з дводенним страйком співробітників авіакомпанії. Про це повідомляє BBC.

Пасажирів просять не приїжджати в аеропорти. При цьому в British Airways заявили, що більшість з них вже скористалися альтернативними можливостями для перельоту.

У повідомленні British Airways йдеться, що пасажири можуть запросити повне повернення коштів, перебронювати свій рейс на інший час протягом наступних 355 днів або використовувати вартість свого квитка для перельоту в інший пункт призначення.

Авіакомпанія British Airways і профспілка пілотів Balpa заявили, що вони готові почати нові переговори з приводу оплати праці. Пілоти раніше відхилили підвищення заробітної плати на 11,5% протягом трьох років, яке було запропоновано авіакомпанією в липні.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air попередила українських пасажирів про можливі затримки рейсів в найближчий уїк-енд 7-8 вересня. Згідно з даними постачальників послуг повітряного руху і навігації ЄС та Угорщини, на цих вихідних завантаженість повітряного простору ЄС буде найвищою в 2019 році, що може викликати затримки рейсів.

Як повідомляло РБК-Україна, авіакомпанія British Airways оголосила про припинення рейсів з Лондона в Київ з 3 жовтня 2019 року.