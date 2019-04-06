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Британія розпочала підготовку до виборів в Європарламент

Новини » Політика    06.04.2019 - 20:01
Британія розпочала підготовку до виборів в Європарламент
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вибори до Європарламенту не вплинуть на Brexit

Британія почала підготовку до проведення виборів до Європейського парламенту попри процес виходу країни з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, урядові установи Британії, серед яких школи та міські ради, вже були зареєстровані як виборчі центри. Також з'являються замовлення на виготовлення мільйонів виборчих бюлетенів.

Крім того, британський уряд офіційно повідомив про проведення виборів до Європарламенту і погодився оплатити первинну підготовку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей попросила у Європейського союзу відкласти Brexit до 30 червня 2019 року .

Раніше, Дональд Туск заявив, що має намір запропонувати Великобританії "гнучку відстрочку" для Brexit. План Туска дозволяє Великобританії покинути Євросоюз із відстрочкою у 12 місяців. Лондон може вийти і раніше, однак для цього угода з Брюсселем має бути схвалена в парламенті і узгоджена на екстреному саміті лідерів ЄС на наступному тижні.

Додамо, депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit, щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угоди.

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