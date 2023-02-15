RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британцы показали свежую карту войны в Украине: какова ситуация на Донбассе

Фото: британцы показали свежую карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине. Ожесточенные бои продолжаются на восточной части фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным карты, россияне продолжают всеми силами наступать на позиции украинских военных в Луганской и Донецкой областях. Самые сложные бои сейчас проходят в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Угледара. Также вражеские войска активизировались на Купянском направлении.

Украинские силы, в свою очередь, отбивают атаки российский армии и на некоторых участках наносят контратакующие удары. Также ВСУ продолжают поражать тыловые позиции оккупантов на временно оккупированных территориях страны.

Что касается других регионов, то россияне продолжают обстреливать мирные города и села в Херсонской и Запорожской областях. Также под удары попадает приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Напомним, ранее в Минобороны Британии заявили, что военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям Министерства обороны и оккупационных войск в Украине.

Также в интервью РБК-Украина представитель ВСУ рассказал, что наступление российских войск на востоке Украины не заканчивалось с начала полномасштабной войны. Сейчас там продолжаются ожесточенные боевые действия и активные обстрелы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВеликобританияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине