"Часть стратегии запугивания": разведка Британии объяснила цель ядерных угроз Путина
Недавние угрозы российского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия в войне против Украины являются частью давней стратегии запугивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в соцсети X.
Британская разведка проанализировала заявление Путина 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие, и что он "надеется, что это не потребуется".
Аналитики считают, что это продолжает серию ядерных угроз российского руководства, особенно усилившихся с началом полномасштабной войны против Украины.
Они также подчеркнули, что Россия все больше теперь регулярно описывает войну не как "СВО" против Украины, а как "глобальное противостояние с Западом", что служит обоснованием затяжного конфликта.
"Эта риторика со значительной вероятностью имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно, более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных - убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на более длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране", - отметили в британской разведке.
Ядерные угрозы Путина
Напомним, 4 мая российский диктатор Владимир Путин снова прибегнул к ядерным угрозам в сторону Украины. Он заявил, что Россию "пытались спровоцировать".
"Нас хотели спровоцировать, добиться того, чтобы мы сделали ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное оружие, - ред.), и, надеюсь, не потребуется", - заявил Путин.
При этом диктатор заверил, что у России "достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для РФ результатом".
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