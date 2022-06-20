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У британській розвідці розповіли, чому війська РФ не можуть домогтися переваги в повітрі

Фото: війська РФ не можуть домогтися переваги в повітрі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вихідні Російські наземні і тактичні повітряні операції як і раніше були зосереджені на центральному секторі Донбасу. У повномасштабному вторгненні російські військово-повітряні сили діють недостатньо ефективно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Нездатність послідовно застосовувати повітряну міць, ймовірно, є одним з найважливіших факторів, що зумовили вельми обмежений успіх російської кампанії. Вона не може домогтися повної переваги в повітрі і діє в стилі неприйняття ризику, рідко проникаючи глибоко за українські лінії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що деякі з причин, що лежать в основі труднощів, повторюють проблеми російських сухопутних військ.

"Протягом багатьох років велика частина бойової підготовки російських ВПС, швидше за все, проводилася за жорстким сценарієм і була розрахована на те, щоб справити враження на високопоставлених чиновників, а не на розвиток динамічної ініціативи серед льотного складу", - припустили в британській розвідці.

Однак попри те, що Росія володіє вражаючим списком щодо сучасних і здатних бойових літаків ВПС не змогли розвинути інституційну культуру і навички, необхідні їх особового складу для того, щоб відповідати прагненню Росії до проведення сучасної повітряної кампанії в західному стилі.

"Це призвело до того, що більша, ніж планувалося, частка зусиль лягає на наземні війська, які виснажуються, і на сучасні крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська втратили 200 осіб з особового складу.

Крім того, на півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.

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