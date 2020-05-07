Британській економіці прогнозують найбільше падіння за 300 років

Центральний банк Англії прогнозує найбільший економічний спад вперше за понад 300 років через карантин, введений задля запобігання поширення коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, за прогнозами Банку Англії, британська економіка скоротиться на 25% протягом трьох місяців, а безробіття зросте до більш ніж 9%. Крім того, обсяг виробництва може скоротитися на 14% протягом поточного року, що є найгіршим показником з 1700-х років, коли країна була охоплена стихійними лихами і війною.

Однак, за прогнозами передбачається й різке відновлення економіки у 2021 році на 15%, після того як послаблять карантинні обмеження. Однак, Банк Англії визнав, що існує ризик того, що цей сценарій може виявитися занадто оптимістичним, оскільки після карантину люди можуть з обережністю витрачати свої кошти.

Як зазначається, Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні в 0,1% і залишив в силі свою мету з купівлі облігацій, в основному британського державного боргу, на рівні 645 млрд фунтів стерлінгів ($797 млрд), оскільки заходи стимулювання, прийняті в березні, продовжують діяти.

Нагадаємо, уряд Британії розробив трьохетапний план послаблення карантину.

Також згідно з с даними уряду, Великобританія стала першою країною в Європі, яка пройшла позначку в 30 тис. випадків смерті від коронавірусу.