Британського посла затримали за організацію протестів в Тегерані

Посла Великобританії в Ірані Роберта Макера затримали на кілька годин за підозрою в організації акцій протестів 11 січня в Тегерані і участі в них. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Наголошується, що посол фотографував те, що відбувається і "підбурював до радикальних дій". 12 січня його викличуть до МЗС Ірану.

Як повідомляє агентство, Макер, "який був присутній на мітингу і займався організацією, підбурюванням, а також керував деякими радикальними діями", був затриманий на кілька годин.

Крім того, за даними ЗМІ, підтримку протестувальникам висловив держсекретар США Майк Помпео.

Нагадаємо, 11 січня група іранських демонстрантів вимагала відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після того, як Тегеран заявив, що його військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

Раніше повідомлялося, що Хаменеї був проінформований про ненавмисне збивання українського літака поблизу Тегерана і зажадав опублікувати дані про збитий Boeing.

Також Хаменеї доручив провести екстрене засідання Вищої ради національної безпеки і підтвердив, що причини події і результати розслідування будуть оприлюднені у відкритому доступі.

Офіс генерального прокурора України змінив кваліфікацію злочину щодо загибелі людей в результаті авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Так, слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.