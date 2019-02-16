Британського політика, який очолить делегацію до Криму, виключили з партії

Білл Етрідж покине Лібертаріанську партію 29 березня

Заместителя председателя Либертарианской партии Великобритании и депутата Европарламента Билла Этриджа исключиили из партии после того, как стало известно о его намерениях возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу BBC.

Председатель партии Эндрю Уизерз заявил, что действия Этриджа наносят вред репутации партии.

Как отмечается, на прошлой неделе стало известно, что британские политики, эксперты и предприниматели планируют посетить "Ялтинский международный экономический форум", а в делегацию войдут около 15 человек. Делегацию возглавит ее Билл Этридж.

"Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, которое предусматривает его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта ", - заявил Уизерз.

РБК-Украина писало, что на так называемый "Ялтинский международный экономический форум" в оккупированном Крыму приедут президент Сирии Башар Асад и лидер французских правых Марин Ле Пен.

Как известно, Асад и Ле Пен станут почетными делегатами форума в Ялте. Сирийская сторона подтвердила визит после декабрьского приглашения Асада посетить полуостров. Форум запланирован на 17-20 апреля.