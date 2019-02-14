У Росії оголосили візит Асада і Ле Пен до окупованого Криму

Фото: Башар Асад (kremlin.ru)

Асад та Ле Пен мають намір відвідати форум у Ялті

На так званий "Ялтинський міжнародний економічний форум" в окупованому Криму приїдуть президент Сирії Башар Асад і лідер французьких правих Марін Ле Пен. Про це заявив співголова оргкомітету форуму Андрій Назаров, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Назарова, Асад і Ле Пен стануть почесними делегатами форуму в Ялті. Він уточнив, що сирійська сторона підтвердила візит після грудневого запрошення Асада відвідати півострів. Форум заплановано на 17-20 квітня.

Нагадаємо, в квітні 2017 року перед виборами у Франції BBC опублікувало розслідування, в якому говорилося, що Марін Ле Пен отримала 9 млн євро від Російської Федерації за її публічне і неодноразове схвалення анексії Криму. Зазначимо, раніше російські хакери злили в мережу СМС-листування між кремлівським чиновником і російським депутатом у березні 2014 року, з якого зрозуміло, що обговорювалася можливість поїздки Ле Пен до Криму в якості спостерігача на "референдумі".

У червні 2018 року з розслідуванням виступив Reuters заявив, що Крим підтримує уряд Асада, експортуючи зерно до Сирії.