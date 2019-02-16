ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британського політика, який очолить делегацію до Криму, виключили з партії

Новини » Політика    16.02.2019 - 10:52
Британського політика, який очолить делегацію до Криму, виключили з партії
Фото: Білл Етрідж (Getty Images)

Білл Етрідж покине Лібертаріанську партію 29 березня

Заступника голови Лібертаріанської партії Великобританії і депутата Європарламенту Білла Етріджа виключили з партії після того, як стало відомо про його наміри очолити делегацію британських політиків і підприємців до окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC

Голова партії Ендрю Уізерз заявив, що дії Етрідж завдають шкоди репутації партії.

Як зазначається, минулого тижня стало відомо, що британські політики, експерти та підприємці планують відвідати "Ялтинський міжнародний економічний форум", а в делегацію увійдуть близько 15 людей. Делегацію очолить її Білл Етрідж.

"Ми направили пану Етрідж на підпис компромісну угоду, яка передбачає його відхід з партії 29 березня 2019 року. Він відмовився підписати угоду, але згодом відправив лист, в якому підтвердив, що піде з партії 29 березня ", - заявив Уізерз.

РБК-Україна писало, що на так званий "Ялтинський міжнародний економічний форум" в окупованому Криму приїдуть президент Сирії Башар Асад і лідер французьких правих Марін Ле Пен.

Як відомом, Асад і Ле Пен стануть почесними делегатами форуму в Ялті. Сирійська сторона підтвердила візит після грудневого запрошення Асада відвідати півострів. Форум заплановано на 17-20 квітня.

Україна буде продовжувати співпрацю з Британією після Brexit У Міноборони Британії заявили, що РФ - головна загроза безпеці ЄС
Новини України КримВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся