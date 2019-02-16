Британського політика, який очолить делегацію до Криму, виключили з партії

Фото: Білл Етрідж (Getty Images)

Білл Етрідж покине Лібертаріанську партію 29 березня

Заступника голови Лібертаріанської партії Великобританії і депутата Європарламенту Білла Етріджа виключили з партії після того, як стало відомо про його наміри очолити делегацію британських політиків і підприємців до окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу BBC.

Голова партії Ендрю Уізерз заявив, що дії Етрідж завдають шкоди репутації партії.

Як зазначається, минулого тижня стало відомо, що британські політики, експерти та підприємці планують відвідати "Ялтинський міжнародний економічний форум", а в делегацію увійдуть близько 15 людей. Делегацію очолить її Білл Етрідж.

"Ми направили пану Етрідж на підпис компромісну угоду, яка передбачає його відхід з партії 29 березня 2019 року. Він відмовився підписати угоду, але згодом відправив лист, в якому підтвердив, що піде з партії 29 березня ", - заявив Уізерз.

РБК-Україна писало, що на так званий "Ялтинський міжнародний економічний форум" в окупованому Криму приїдуть президент Сирії Башар Асад і лідер французьких правих Марін Ле Пен.

Як відомом, Асад і Ле Пен стануть почесними делегатами форуму в Ялті. Сирійська сторона підтвердила візит після грудневого запрошення Асада відвідати півострів. Форум заплановано на 17-20 квітня.