Британский суд снял запрет на арест активов РФ по делу ЮКОСа на 50 млрд долларов

Три бывших акционера, которым арбитражный суд в Гааге в 2014 году присудил чуть более 50 млрд долларов, ранее заявляли, что решение Верховного суда Нидерландов от ноября 2021 года означает, что блокировка должна быть снята.

Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd хотят добиться выплаты компенсации, которая выросла за счет процентов по 2,8 млн долларов в день до 57 млрд долларов, в Великобритании, США и Нидерландах.

В этом месяце их адвокаты также утверждали, что международная реакция на вторжение России в Украину "повышает вероятность... того, что Российская Федерация выведет активы" из Великобритании, а это означает, что суд должен снять запрет на приведение решения в исполнение.