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Британский суд снял запрет на арест активов РФ по делу ЮКОСа на 50 млрд долларов

Фото: Высокий суд Лондона Суд отменил запрет на арест активов России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Высокий суд Лондона отменил временный запрет на приведение в исполнение арбитражного решения против России в Великобритании на сумму 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров нефтяного гиганта ЮКОС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три бывших акционера, которым арбитражный суд в Гааге в 2014 году присудил чуть более 50 млрд долларов, ранее заявляли, что решение Верховного суда Нидерландов от ноября 2021 года означает, что блокировка должна быть снята.

Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd хотят добиться выплаты компенсации, которая выросла за счет процентов по 2,8 млн долларов в день до 57 млрд долларов, в Великобритании, США и Нидерландах.

В этом месяце их адвокаты также утверждали, что международная реакция на вторжение России в Украину "повышает вероятность... того, что Российская Федерация выведет активы" из Великобритании, а это означает, что суд должен снять запрет на приведение решения в исполнение.

Напомним, нефтяная компания ЮКОС была отобрана у владельцев в 2003 году, а ее активы переданы друзьям президентом России Владимира Путина. Главный акционер ЮКОСа Михаил Ходорковский был посажен в тюрьму на 10 лет.

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ЮКОС