Британський штам COVID виявили в Харківській і Сумській областях

Британський штам коронавірусу , який викликає хворобу COVID-19, знайшли в Харківській області. Пацієнти після того, як захворіли, не виїжджали за межі регіону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що за результатами секвенування зразків біоматеріалу в Регіональній референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні встановлена циркуляція мутованого штаму SARS-CoV-2 британського походження на території Харківської області.

Аналізи були відібрані 22-23 лютого 2021 у хворих, які проживають на території Борівської громади, де в той час відбувався значний ріст захворюваності, і жителів Харкова, де постійно спостерігається висока активність епідемічного процесу.

Пацієнти з мутованим штамом за межі області не виїжджали. Місцева передача інфекції підтверджує циркуляцію британського штаму серед місцевого населення.

Крім того, за даними Сумського лабораторного центру, за результатами дослідження зразків хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 в Кролевецькому та Липоводолинському районах теж підтвердилася циркуляція британського варіанту.