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Британський штам COVID виявили в Харківській і Сумській областях

Новость на русском → Харків, Вівторок 06 квітня 2021 19:01
Британський штам COVID виявили в Харківській і Сумській областях Фото: британський штам знайшли і в Харківській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Британський штам коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19, знайшли в Харківській області. Пацієнти після того, як захворіли, не виїжджали за межі регіону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що за результатами секвенування зразків біоматеріалу в Регіональній референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні встановлена циркуляція мутованого штаму SARS-CoV-2 британського походження на території Харківської області.

Аналізи були відібрані 22-23 лютого 2021 у хворих, які проживають на території Борівської громади, де в той час відбувався значний ріст захворюваності, і жителів Харкова, де постійно спостерігається висока активність епідемічного процесу.

Пацієнти з мутованим штамом за межі області не виїжджали. Місцева передача інфекції підтверджує циркуляцію британського штаму серед місцевого населення.

Крім того, за даними Сумського лабораторного центру, за результатами дослідження зразків хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 в Кролевецькому та Липоводолинському районах теж підтвердилася циркуляція британського варіанту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в двох областях України виявили південноафриканський штам коронавірусу.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджував, що британський штам поширився по всій країні. Цей варіант поширюється швидше, ніж той, який був основним в першу і другу хвилю COVID.

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