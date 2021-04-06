В Житомирській області підтвердили поширення британського штаму COVID-19

В Житомирській області підтвердили поширення "британського" штаму коронавірусу. Поширення вірусу зафіксували на території Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняховського, Хорошевського, Новоград-Волинського районів та в Житомирі.

Про це повідомили в Житомирському обласному лабораторному центрі .

В кінці лютого 20 підтверджених позитивних зразків COVID-19 з Житомирської області були відправлені для проведення секвенування в лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Лондоні. 3 квітня прийшли результати досліджень.

"Проаналізувавши отримані результати слід зазначити, що циркуляція мутованих штамів, що мають британське походження (генетична лінія в. 1.1.7 (VOC-20DEC-01. UK variant) встановлена на територіях Чудновського, Радомишльського, Бердичівського, Черняховського, Хорошевського, Новоград-Волинського та Житомира", - повідомили в лабораторному центрі.