Британский штамм COVID выявили в Харьковской и Сумской областях
Британский штамм коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, нашли в Харьковской области. Пациенты после того, как заболели, не выезжали за пределы региона.
Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.
Сообщается, что по результатам секвенирования образцов биоматериала в Региональной референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне установлена циркуляция мутированного штамма SARS-CoV-2 британского происхождения на территории Харьковской области.
Анализы были отобраны 22-23 февраля 2021 у больных, которые проживают на территории Боровской общины, где в то время произошел значительный рост заболеваемости, и жителей Харькова, где постоянно отмечается высокая активность эпидемического процесса.
Пациенты с мутированным штаммом за пределы области не выезжали. Местная передача инфекции подтверждает циркуляцию британского штамма среди местного населения.
Кроме того, по данным Сумского лабораторного центра, по результатам исследования образцов больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Кролевецком и Липоводолинском районах тоже подтвердилась циркуляция британского варианта.
Напомним, ранее сообщалось, что в двух областях Украины выявили южноафриканский штамм коронавируса.
До этого министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что британский штамм распространился по всей стране. Этот вариант распространяется быстрее, чем тот, который был основным в первую и вторую волну COVID.