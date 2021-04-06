Британский штамм COVID выявили в Харьковской и Сумской областях

Британский штамм коронавируса , который вызывает болезнь COVID-19, нашли в Харьковской области. Пациенты после того, как заболели, не выезжали за пределы региона.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что по результатам секвенирования образцов биоматериала в Региональной референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне установлена ​​циркуляция мутированного штамма SARS-CoV-2 британского происхождения на территории Харьковской области.

Анализы были отобраны 22-23 февраля 2021 у больных, которые проживают на территории Боровской общины, где в то время произошел значительный рост заболеваемости, и жителей Харькова, где постоянно отмечается высокая активность эпидемического процесса.

Пациенты с мутированным штаммом за пределы области не выезжали. Местная передача инфекции подтверждает циркуляцию британского штамма среди местного населения.

Кроме того, по данным Сумского лабораторного центра, по результатам исследования образцов больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Кролевецком и Липоводолинском районах тоже подтвердилась циркуляция британского варианта.