ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Британский штамм COVID выявили в Харьковской и Сумской областях

Новина українською → Харьков, Вторник 06 апреля 2021 19:01
Британский штамм COVID выявили в Харьковской и Сумской областях Фото: британский штамм нашли и в Харьковской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Британский штамм коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, нашли в Харьковской области. Пациенты после того, как заболели, не выезжали за пределы региона.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что по результатам секвенирования образцов биоматериала в Региональной референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне установлена ​​циркуляция мутированного штамма SARS-CoV-2 британского происхождения на территории Харьковской области.

Анализы были отобраны 22-23 февраля 2021 у больных, которые проживают на территории Боровской общины, где в то время произошел значительный рост заболеваемости, и жителей Харькова, где постоянно отмечается высокая активность эпидемического процесса.

Пациенты с мутированным штаммом за пределы области не выезжали. Местная передача инфекции подтверждает циркуляцию британского штамма среди местного населения.

Кроме того, по данным Сумского лабораторного центра, по результатам исследования образцов больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Кролевецком и Липоводолинском районах тоже подтвердилась циркуляция британского варианта.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух областях Украины выявили южноафриканский штамм коронавируса.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что британский штамм распространился по всей стране. Этот вариант распространяется быстрее, чем тот, который был основным в первую и вторую волну COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Харьков COVID-19 Коронавирус
NEWS
Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer
Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году