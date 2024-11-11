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В британской разведке объяснили волну арестов военных руководителей в РФ

Иллюстративное фото: в России арестовали военных руководителей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России последнее время арестовывают должностных лиц оборонной промышленности и не только. Таким образом в стране пытаются взять под контроль масштабную коррупцию.

Об этом сказано в заявлении британской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

Как напомнили в разведке, 18 октября в России отправили в СИЗО сразу трех лиц. Их подозревают в присвоении имущества стоимостью около 2,5 млн долларов, которое принадлежит Минобороны РФ. Одним из подозреваемых оказался бывший начальник управления имуществом Главного управления обеспечения войск. 

Также отдельно в коррупции обвинили бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Он мог закупить военную форму на 4,2 млн долларов по завышенным ценам. 

"Аресты и уголовные преследования в отношении должностных лиц обороны и оборонной промышленности продолжаются с весны 2024 года, поскольку следственные органы РФ пытаются добиться определенного уровня контроля над колоссальными масштабами коррупции в российском оборонном секторе как по практическим, так и по демонстративным политическим причинам", - считают в британской разведке. 

К слову, сегодня стало известно, что в России заочно арестовали судью Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махфуда.

Именно этот судья выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, поскольку их подозревают в военных преступлениях.

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