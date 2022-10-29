В британской разведке назвали признаки ускорения выхода России из Херсонской области

Отмечается, что 27 октября назначенный Россией гауляйтер оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на данный момент Херсон покинули более 70 тысяч человек.

При этом 26 октября Сальдо также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе Херсона к востоку от Днепра.

Так, в российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в XVIII веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает историческому оправданию вторжения.

"Этот символический вывоз Потемкина и бегство гражданского населения, вероятно, опережает намерение России ускорить выход из этого региона", - сообщают в разведке.

Отметим, что оккупанты вывезли из оккупированного Херсона памятники адмиралу Федору Ушакову и российскому полководцу Александру Суворову.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне пытаются превратить Херсонскую область в зону отчуждения, демонтируя всю систему здравоохранения.

К тому же захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, которые не покинули оккупированные города.