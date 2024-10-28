Британский посол оценил план победы Зеленского

План победы президента Владимира Зеленского ставит целью укрепить позиции Украины. Должна быть общая стратегия между Украиной и ее партнерами
Об этом заявил посол Великобритании Мартин Харрис в интервью РБК-Украина.
"Я думаю, что это план к справедливому миру. Я думаю, что это правильно, то, что делает президент Зеленский, делает новую стратегию, с целью убедить Россию, что военные действия не будут результативными", - сказал он.
Харрис заявил, что был рад получить шанс, когда Зеленский был в Лондоне, обсудить с ним вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте такие главные принципы.
"Мы можем иметь сейчас общую стратегию, потому что мы согласны с целью плана победы президента, что сейчас нам нужно укрепить позицию Украины до конца года", - добавил он.
Посол отметил, что в скором времени будет новая администрация в США. "И мы хотели бы, что сейчас Украина была в сильной позиции и в военном плане, и в дипломатическом плане, и также в экономическом плане. Таким образом, и через сотрудничество с нашими партнерами, мы укрепляем поддержку для Украины", - сказал Харрис.
По мнению посла, цель плана Зеленского – укрепить позиции Украины. "И концепция, что должна быть общая стратегия между Украиной и ее партнерами, чтобы реализовать эту цель", - сказал он.
План победы Зеленского был представлен украинскому парламенту 16 октября, а в ЕС и НАТО – 17 октября. План включает приглашение Украины в НАТО, усиление обороны Украины и разворот войны в сторону России, сдерживание российской агрессии, специальные стратегические и экономические соглашения с партнерами Киева. Пятый пункт касается послевоенного периода - Киев предлагает заменить американские войска в Европе украинскими после войны.
Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, среди лидеров ЕС нет консенсуса по оценке плана победы, представленного в Брюсселе Зеленским.
По словам премьер-министра Польши, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США. "Пока мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск.