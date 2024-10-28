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Британский посол оценил план победы Зеленского

Фото: посол Великобритании Мартин Харрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

План победы президента Владимира Зеленского ставит целью укрепить позиции Украины. Должна быть общая стратегия между Украиной и ее партнерами

Об этом заявил посол Великобритании Мартин Харрис в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что это план к справедливому миру. Я думаю, что это правильно, то, что делает президент Зеленский, делает новую стратегию, с целью убедить Россию, что военные действия не будут результативными", - сказал он.

Харрис заявил, что был рад получить шанс, когда Зеленский был в Лондоне, обсудить с ним вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте такие главные принципы.

"Мы можем иметь сейчас общую стратегию, потому что мы согласны с целью плана победы президента, что сейчас нам нужно укрепить позицию Украины до конца года", - добавил он.

Посол отметил, что в скором времени будет новая администрация в США. "И мы хотели бы, что сейчас Украина была в сильной позиции и в военном плане, и в дипломатическом плане, и также в экономическом плане. Таким образом, и через сотрудничество с нашими партнерами, мы укрепляем поддержку для Украины", - сказал Харрис.

По мнению посла, цель плана Зеленского – укрепить позиции Украины. "И концепция, что должна быть общая стратегия между Украиной и ее партнерами, чтобы реализовать эту цель", - сказал он.

План победы Зеленского

План победы Зеленского был представлен украинскому парламенту 16 октября, а в ЕС и НАТО – 17 октября. План включает приглашение Украины в НАТО, усиление обороны Украины и разворот войны в сторону России, сдерживание российской агрессии, специальные стратегические и экономические соглашения с партнерами Киева. Пятый пункт касается послевоенного периода - Киев предлагает заменить американские войска в Европе украинскими после войны.

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, среди лидеров ЕС нет консенсуса по оценке плана победы, представленного в Брюсселе Зеленским.

По словам премьер-министра Польши, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США. "Пока мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск.

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