Курс доллара обновил максимум за 20 лет: что происходит на мировых рынках

Индекс доллара, который измеряет курс по отношению к корзине шести валют в пятницу, 23 сентября, вырос до 113,23, самого высокого уровня с мая 2002 года. Евро и фунт стерлингов упали до новых 20-летних и 37-летних минимумов по отношению к растущему доллару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Курс доллара превысил 20-летний максимум, достигнутый ранее на этой неделе, продемонстрировав самый большой процентный рост за неделю с марта 2020 года.

"Доллар действительно является безопасным убежищем, в отличие от любого другого времени за последние десятилетия, потому что война и ее последствия не влияют на внутренние цели США", - сказал Хуан Перес, директор по торговле Monex USA в Вашингтоне.

Доллар получил поддержку на этой неделе благодаря заявлению Федеральной резервной системы и росту доходности казначейских облигаций.

Фунт стерлингов потерял больше всего за день по отношению к доллару, упав на 3,4% до 1,0874 доллара нового 37-летнего минимума.

Давление на фунт стерлингов оказал новый министр финансов Великобритании Кваси Квартенг, который объявил о снижении налогов и мерах поддержки домашних хозяйств и корпораций, а долговое ведомство Великобритании изложило планы дополнительной эмиссии на 72 млрд фунтов стерлингов (80 миллиарда долларов) в этом финансовом году для финансирования стимулирующих мер.

Банк Англии поднял процентные ставки на 50 базисных пунктов в четверг в попытке справиться с инфляцией, но, как и предыдущие повышения ставок в последние месяцы, это решение не смогло поддержать фунт, поскольку оно было омрачено опасениями по поводу экономики.

Двигаясь вместе с фунтом, евро упал на 1,5% до 0,9689 доллара и достиг самого низкого уровня с октября 2002 года.

Спад деловой активности в Германии углубился, так как рост цен на энергоносители ударил по крупнейшей экономике Европы, а компании столкнулись с падением нового бизнеса.

Единая европейская валюта показала худшие недельные показатели с марта 2020 года.

Падение на мировых фондовых рынках

Индекс мировых акций MSCI упал на 2,07% до почти двухлетнего минимума. Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся с падением на 2,34%, что стало самым большим недельным падением за три месяца.

Цены на нефть упали примерно на 5% до восьмимесячного минимума. Сверхсильный доллар сделал нефть более дорогой в других валютах, а опасения рецессии повлияли на перспективы спроса.

Великобритания, Швеция, Швейцария, Норвегия и другие страны также повысили ставки на этой неделе. Но сигнал ФРС о том, что она ожидает сохранения высоких ставок в США до 2023 года, спровоцировал обвал на рынках акций и облигаций.