Британський банк HSBC веде переговори щодо продажу російських активів

За словами фінансового директора HSBC Евена Стівенсона, напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC в Росії, яке пропонує ряд корпоративних банківських та інвестиційних послуг, працювало близько 200 осіб.

Також французький Societe Generale продав частину в Росбанку олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає, що далі робити зі своїм російським бізнесом, в якому залучено близько 4000 співробітників.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що HSBC уникає потенційних російських клієнтів і відмовляється кредитувати вже наявних. Другий за величиною банк Європи прагне захистити себе від західних санкцій проти Москви.