RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британський банк HSBC веде переговори щодо продажу російських активів

Фото: російськими клієнтам відмовляють в обслуговуванні в західних банках (gettyimages)
Автор: Артур Родивилов

Британський Міжнародний банк HSBC веде переговори про продаж свого російського корпоративного кредитного бізнесу Експобанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами фінансового директора HSBC Евена Стівенсона, напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC в Росії, яке пропонує ряд корпоративних банківських та інвестиційних послуг, працювало близько 200 осіб.

Також французький Societe Generale продав частину в Росбанку олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає, що далі робити зі своїм російським бізнесом, в якому залучено близько 4000 співробітників.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що HSBC уникає потенційних російських клієнтів і відмовляється кредитувати вже наявних. Другий за величиною банк Європи прагне захистити себе від західних санкцій проти Москви.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки