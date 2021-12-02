Британські юристи залучили ЄБРР до розгляду щодо блокування коштів "євробондів"

"ЄБРР був основним передплатником цієї облігації, і перед ним та іншими інвесторами було взято зобов'язання, що забезпечують використання надходжень від облігації для погашення належних боргів (у секторі ВДЕ, - ред.). Проте, незважаючи на це, тепер з'ясовується, що "ГарПок", "Укренерго" та інші організації діяли спільно, щоб завадити здійсненню платежів нашому клієнту", - йдеться у листі.

Юристи, представляючи інтереси "ДТЕК", звернулися до ЄБРР із проханням надати всю інформацію та документи, щоб забезпечити правовий захист свого клієнта від дій "Гарпоку", "Укренерго" та інших осіб, які незаконно вступили в змову проти компанії, щоб позбавити її права на отримання оплати.

Крім того, повідомляється, що у своєму звіті ради директорів від 25 листопада 2021 року ЄБРР ясно дав зрозуміти, що він уклав рамкову угоду з "Укренерго", і що мета облігацій для "Укренерго" полягала в тому, щоб "дозволити компанії направити надходження від облігацій на погашення заборгованості за платежами, накопичені протягом 2020 та 2021 років для виробників відновлюваної енергії”.

"І це мало бути зроблено на пропорційній основі. Таким чином, щоб усі відповідні виробники, включаючи нашого клієнта, отримували платежі", - наголошується у листі.

Юристи зазначають, що передплата ЄБРР як "якорного інвестора" на суму 75 млн доларів, безперечно, сильно вплинула на те, щоб інші інвестували в облігації "Укренерго". При цьому платежі були зупинені виключно на адресу компанії "ДТЕК".

"Рішення були прийняті спільно з іншими державними органами та були актом кричущої дискримінації, навмисно націленої на нашого клієнта в прихованих політичних цілях, не пов'язаних із заборгованістю перед нашим клієнтом", - йдеться у листі юристів.

Вони також вказують, що на колишнього директора "Гарпоку" Костянтина Петриківця український уряд чинив тиск, щоб він не здійснював виплат саме компанії "ДТЕК", і що згодом його було звільнено зі своєї посади.