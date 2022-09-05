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Британські розвідники показали актуальну мапу бойових дій в Україні

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 14:58
Британські розвідники показали актуальну мапу бойових дій в Україні Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні від роз'їдки Британії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на понеділок, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.

Британські розвідники показали актуальну мапу бойових дій в Україні

Судячи з карти, російські війська продовжують наступати на Донбасі, а ЗСУ вести контрнаступ на півдні. При цьому окупанти не залишають спроб наступу на Харків і в районі населеного пункту Піски Донецької області.

Як повідомлялося, просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада. Вона наказує армії йти по п'ять кілометрів на день, а окупанти ледве рухаються по 100 метрів на добу.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 49 800 солдатів.

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