У Британії на виборах до Європарламенту лідирує ініціатор Brexit

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На другому місці - проєвропейські "Ліберальні демократи"

У Великій Британії на виборах до Європарламенту найбільшу кількість голосів набирає партія, якою керує ініціатор кампанії з виходу Британії з Європейського Союзу (Brexit) Найджел Фараж. Про це свідчать дані після підрахунку десятої частини бюлетенів, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Партія Brexit набирає 31,5 відсотка голосів, на другому місці - проєвропейські "Ліберальні демократи" з 20 відсотками.

Водночас, як повідомляється, дві найбільші партії Британії - Лейбористська і Консервативна - зазнають значних втрат. У лейбористів - 16,5 відсотка, у Консервативної партії - п'яте місце з 7,5 відсотка.

На четвертому місці з проходження до Європарламенту - "зелені" (11,6%).

Зазначається, що на минулих виборах до Європарламенту в 2014 році у Великій Британії перше місце дісталося також партії, очолюваній Фаражем, тоді це була UKIP.

Нагадаємо, поки що чинний прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 7 червня перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади голови уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні та уряді через вихід Британії з Євросоюзу.