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Британські винищувачі перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії

Автор: Артур Родивилов

Винищувачі ВПС Великобританії перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії. Винищувачі Typhoons почали діяти після того, як Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.

Про це повідомляє Independent.

Спостереження за зоною забезпечує безпечний прохід для всіх інших літаків, включаючи цивільні трансатлантичні авіалайнери, які знаходяться під контролем цивільного повітряного руху Великобританії.

Російські літаки були ідентифіковані як літаки морської розвідки і протичовнової оборони.

Як повідомляє прес-служба Північного флоту РФ, два літаки Ту-142 виконали планові польоти над Баренцовим, Норвезьким і Північним морями. На окремих етапах маршруту їх супроводжували винищувачі інших країн.

Нагадаємо, у червні винищувачі США перехопили російські Ту-142 біля Аляски.

Раніше американські винищувачі F-22 перехопили два російських протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Аляски.

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