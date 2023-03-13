Британские военные продемонстрировали возможности танков Challenger 2, которые передадут Украине (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

"Вот минутка Challenger 2, который делает то, что у него получается лучшее", - указали в министерстве.

Отмечается, что эскадрон тяжелых бронированных машин поступит в рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению РФ и вернуть свою территорию.

Напомним, 14 января премьер Британии Риши Сунак в разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине Challenger 2.

Позже в Лондоне заявили, что поставка танков ожидается к лету. Что известно о Challenger 2 - читайте в материале.

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