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Британские металлурги настаивают на усилении санкций против российских компаний

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Вторник 27 сентября 2022 15:10
Британские металлурги настаивают на усилении санкций против российских компаний Фото: бБританские металлурги настаивают на усилении санкций против российских компаний (urometal net)
Автор: Артем Горовенко

Металлурги Великобритании настаивают на усилении санкций против импорта стали российского происхождения: переработка полуфабрикатов в третьей стране изменяет их происхождение и дает лазейку для обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на участников Первого британского стального форума, передает Eurometal.

Как известно, Великобритания ввела санкции в отношении импорта стальной продукции и полуфабрикатов из РФ из-за вторжения в Украину. По стали действует полный запрет, тогда как полуфабрикаты облагаются 35%-й пошлиной.

В то же время ЕС ввел запрет на импорт проката из России. Но сейчас в Евросоюзе, по данным S&P Global Commodity Insights, рассматривают меры по блокированию импорта слябов по запросу сталепроизводителей.

Собеседники из числа акционеров британской металлургической отрасли отмечают, что российские полуфабрикаты поступают в европейские страны, в частности в Германию, Бельгию и Францию, для переработки и возможной дальнейшей отгрузки, в том числе в Великобританию.

"Мы требуем, чтобы санкции Великобритании были реализованы так, чтобы не позволить обход санкций благодаря косвенному импорту из третьих стран, и применялись ко всей выплавленной и разлитой в России стали", - отметила Криса Глистра, менеджер по торгово-экономической политике UK Steel.

По данным Platts, единственным экспортером слябов из РФ, до сих пор активно работающим на европейском рынке, является российская НЛМК. Группа сосредоточилась на их поставке на собственные прокатные производства в Бельгии, Франции, Дании и Италии, а также некоторых внешних продажах в страны Центральной Европы.

В августе UK Steel опубликовал документ, указывающий на лазейки, позволяющие обойти британские санкции и сделать их менее эффективными, поскольку переработка полуфабрикатов в третьей стране изменяет происхождение продукции.

Как сообщал GMK Center, российские слябы могут попасть под санкции, по информации редактора Argus Media Колина Ричардсона. Такую возможность изучает Европейская комиссия.

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