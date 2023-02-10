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Британские инженеры раньше срока финализовали новую версию боевого танка Challenger 3

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Великобритания, Пятница 10 февраля 2023 16:01
Британские инженеры раньше срока финализовали новую версию боевого танка Challenger 3 Фото: новая версия Challenger 3 уже готова к изготовлению первых прототипов (скриншот: army.mod.uk)
Автор: Татьяна Зарембо

В Британии готов финальный проект основного боевого танка Challenger 3, прототипы которого уже начинают складывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The British Army.

Как отмечается на специализированном портале, команды Challenger 3 из DE&S Land Equipment Operating Center и Британской армии вместе с отраслевыми партнерами Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) с опережением графика завершили проект новой версии основного боевого танка Challenger 3. Это означает, что все конструктивные характеристики согласованы, и теперь завод RBSL в Телфорде может приступить к созданию прототипов.

"Работы выполнялись по контракту на сумму 800 млн фунтов стерлингов (свыше 1 млрд долларов), который был заключен с RBSL в 2021 году на поставку британской армии 148 модернизированных, полностью "оцифрованных" Challenger 3 с 2027 года", - говорится в сообщении.

За пределами основного контракта, сообщают эксперты, продолжалась разработка одновременной интеграции системы активной защиты Trophy MV (APS), успешная демонстрация которой была проведена в ноябре 2022 года.

Основные отличительные характеристики Challenger 3:

  • новая 120-мм гладкоствольная пушка, использующая самые современные и доступные по всему миру боеприпасы;
  • новый набор прицелов, обеспечивающий командирам танков улучшенные возможности прицеливания день и ночь;
  • новое решение брони;
  • система активной защиты;
  • башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;
  • значительно улучшена мобильность благодаря модернизированному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.

Команда Challenger 3 подтвердила успешные испытания новой передовой системы брони.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в ближайшие два-три месяца Украина может получить от 150 до 300 танков. При этом, учитывая, что танки вряд ли успеют приехать в Украину к новому наступлению РФ, негативных прогнозов по этому поводу делать не стоит.

Как сообщалось, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.

Кроме того, американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023-го или в начале 2024 года.

Добавим, Германия предоставит Украине к лету до 25 единиц боевых танков Leopard 1. При этом до конца 2023 года Вооруженные силы Украины получат еще 80 единиц танков.

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