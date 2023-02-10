Британські інженери завчасно фіналізували нову версію бойового танка Challenger 3
У Британії готовий фінальний проєкт основного бойового танка Challenger 3, прототипи якого вже починають складати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The British Army.
Як зазначається на спеціалізованому порталі, команди Challenger 3 з DE&S Land Equipment Operating Center і Британської армії разом з галузевими партнерами Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) з випередженням графіка завершили проєкт нової версії основного бойового танка Challenger 3. Це означає, що всі конструктивні характеристики танка узгоджені, і тепер завод RBSL у Телфорді може розпочати створення прототипів.
"Роботи виконувались за контрактом на суму 800 млн фунтів стерлінгів (понад 1 млрд доларів), який було укладено з RBSL у 2021 році на постачання британської армії 148 модернізованих, повністю "оцифрованих" Challenger 3 з 2027 року", - йдеться у повідомленні.
За межами основного контракту, повідомляють експерти, тривала розробка одночасної інтеграції системи активного захисту Trophy MV (APS), успішну демонстрацію якої було проведено в листопаді 2022 року.
Основні відмітні характеристики Challenger 3:
- нова 120-мм гладкоствольна гармата, яка використовує найсучасніші і доступні по всьому світу боєприпаси;
- новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості прицілювання вдень і вночі;
- нове рішення броні;
- система активного захисту;
- башта, яку можна встановити на танки союзників та глобальних партнерів;
- значно покращена мобільність завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.
Команда Challenger 3 підтвердила успішні випробування нової передової системи броні.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у найближчі два-три місяці Україна може отримати від 150 до 300 танків. При цьому, враховуючи те, що танки навряд чи встигнуть приїхати в Україну до нового наступу РФ, негативних прогнозів щодо цього робити не варто.
Як повідомлялося, британські танки Challenger 2 прибудуть до України у березні.
Крім того, американські танки Abrams М1А2 будуть доставлені до України наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.
Додамо, Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків Leopard 1. При цьому до кінця 2023 року Збройні сили України отримають ще 80 одиниць танків.
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