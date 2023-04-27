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Британские депутаты предложили объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Фото: британские депутаты предложили объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Группа депутатов британского парламента выступила с призывом объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Доклад с соответствующим запросом, адресованный правительству межпартийной парламентской группы по Судану и Южному Судану, был представлен в среду.

"Соединенному Королевству следует оценить последствия деятельности группы "Вагнера" и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить группу "Вагнера" террористической организацией и ввести целевые санкции", - говорится в документе.

Согласно отчету, конкурирующие суданские генералы, которые в настоящее время борются за власть, входят в число бенефициаров поддержки ЧВК "Вагнера". Доказательства, приведенные в докладе, также свидетельствуют о том, что Россия вступила в сговор с военным руководством Судана, что позволило миллиардам долларов золотом обойти суданское государство.

Также сообщается, что боевики "Вагнера" снабжали суданских боевиков ракетами класса "земля-воздух" в их битве за контроль над государством против лидера Судана генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками сдерживают влияние российской частной военной компании "Вагнера" в Африке и на других континентах.

Напомним, что по данным CNN, российская частная военная компания "Вагнера" обеспечивает Силы быстрого реагирования Судана ракетами, помогая в госперевороте.

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ВеликобританияЧВК Вагнера