Британська розвідка назвала наступні цілі Росії після захоплення Лисичанська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як зазначається у зведенні, військове відомство Росії раніше заявляло, що завершило оточення Лисичанська і встановило повний контроль над містом. Бої в місті і навколо нього в Луганській області За останній тиждень посилилися, і російські війська впевнено просуваються вперед.

Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що знаходиться під контролем України.

"Тепер увага Росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, велика частина якої залишається під контролем українських сил. Боротьба за Донбас була наполегливою і виснажливою, і навряд чи це зміниться в найближчі тижні", - йдеться в повідомленні.