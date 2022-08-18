Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося
Українські військові відновили наступ в Харківській області. У той час як окупанти намагаються просунутися на трьох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.
За даними британської розвідки, Збройні сили України знову проводять контратаку на Ізюмському напрямку. Російські війська в свою чергу намагаються просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.
Що стосується ситуації на південних рубежах, то українські Збройні сили продовжують наносити точні удари по складах і штабах противника. Контрнаступ ЗСУ проводять на двох напрямках - в районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.
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