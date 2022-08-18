Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось
Украинские военные возобновили наступление в Харьковской области. В то время как оккупанты пытаются продвинуться на трех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.
По данным британской разведки, Вооруженные силы Украины снова проводят контратаку на Изюмском направлении. Российские войска в свою очередь пытаются продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Что касается ситуации на южных рубежах, то украинские Вооруженные силы продолжают наносить точные удары по складам и штабам противника. Контрнаступление ВСУ проводят на двух направлениях - в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.
Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 300 военнослужащих.
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