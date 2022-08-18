Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

Украинские военные возобновили наступление в Харьковской области. В то время как оккупанты пытаются продвинуться на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

По данным британской разведки, Вооруженные силы Украины снова проводят контратаку на Изюмском направлении. Российские войска в свою очередь пытаются продвинуться в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Что касается ситуации на южных рубежах, то украинские Вооруженные силы продолжают наносить точные удары по складам и штабам противника. Контрнаступление ВСУ проводят на двух направлениях - в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.