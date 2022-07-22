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Британська розвідка опублікувала актуальну карту бойових дій в Україні

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 15:57
Британська розвідка опублікувала актуальну карту бойових дій в Україні Фото: Збройні сили України в зоні бойових дій (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують штурмувати українські позиції на сході. Однак українські військові здійснюють контрнаступ в південній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.

Британська розвідка опублікувала актуальну карту бойових дій в УкраїніЗгідно з даними британської розвідки, російська армія намагається наступати на трьох напрямках - в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. Також окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Донбасу та Харківської області.

Водночас українські підрозділи здійснюють контратаки на ізюмському та херсонському напрямках. Успіх ЗСУ також помітний у Запорізькій області.

Крім того, українська армія продовжує завдавати ударів по ворожих складах в тилу російських військ.

Нагадаємо, українські захисники придушили спроби штурмів росіян на Бахмутському та Південнобузькому напрямках, ворог відступив і зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони.

Також, за даними Інституту вивчення війни, росіяни не змогли наростити темпи просування після виходу з оперативної паузи.

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