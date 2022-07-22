Британская разведка опубликовала актуальную карту боевых действий в Украине
Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции на востоке. Однако украинские военные осуществляют контрнаступление в южной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.
Согласно данным британской разведки, российская армия пытается наступать на трех направлениях - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. Также оккупанты продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Донбасса и Харьковской области.
В то же время украинские подразделения осуществляют контратаки на изюмском и херсонском направлениях. Успех ВСУ также заметен в Запорожской области.
Кроме того, украинская армия продолжает наносить удары по вражеским складам в тылу российских войск.
Напомним, украинские защитники подавили попытки штурмов россиян на Бахмутском и Южнобужском направлениях, враг отступил и сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны.
Также, по данным Института изучения войны, россияне не смогли нарастить темпы продвижения после выхода из оперативной паузы.
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