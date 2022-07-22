Британская разведка опубликовала актуальную карту боевых действий в Украине

Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции на востоке. Однако украинские военные осуществляют контрнаступление в южной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter .

Согласно данным британской разведки, российская армия пытается наступать на трех направлениях - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. Также оккупанты продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Донбасса и Харьковской области.

В то же время украинские подразделения осуществляют контратаки на изюмском и херсонском направлениях. Успех ВСУ также заметен в Запорожской области.

Кроме того, украинская армия продолжает наносить удары по вражеским складам в тылу российских войск.