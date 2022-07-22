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Окупанти зазнали втрат при спробі штурму на Бахмутському напрямку, - Генштаб

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Донбас, П'ятниця 22 липня 2022 07:41
Окупанти зазнали втрат при спробі штурму на Бахмутському напрямку, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Українські захисники придушили спроби штурмів росіян на Бахмутському та Південнобузькому напрямках, ворог відступив і зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Терміни перевірки бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь продовжені до 31 липня поточного року.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності ворог обстрілює позиції підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктах Кам'янська Слобода та Миколаївка Чернігівської області та Волфіне і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БПЛА тактичного рівня.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Лебяже.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібрівного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Нікольського, Курульки, Хрестища та Мазанівки.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Краматорському напрямку противник чинив вогневий вплив танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного та Івано-Дар'ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії в напрямку Верхньокам'янка-Верхньокам'янське, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку здійснювали обстріли українських військ з наявних вогневих засобів у районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік від куховарки.

Втратами для ворога завершилися штурмові дії в напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка-Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів українські воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму в напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояківка, Полтава, Новояківка, авіаудар зафіксований біля Пречистівки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу сил оборони, ввів резервні підрозділи.

Були артилерійські обстріли в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике.

Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Сімейдинуха - Андріївка та Давидівське-Білогірка українські воїни одразу придушили. Окупанти відійшли.

Поза пунктами базування знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами.

"В результаті втрат особовий склад ворога за багатьма напрямками відмовляється йти в бій і вдається до саботажу", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 100 окупантів.

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