Фото: британська розвідка назвала важливу мету Росії для просування через Донецьку область (Getty Images)

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по Слов'янському району Донецької області з околиць Ізюма на півночі і близько Лисичанська на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві припустили, що російські війська домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної. "Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", - йдеться в повідомленні.