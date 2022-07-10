Британська розвідка назвала важливу мету Росії для просування через Донецьку область
Російська артилерія продовжує завдавати ударів по Слов'янському району Донецької області з околиць Ізюма на півночі і близько Лисичанська на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
У відомстві припустили, що російські війська домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.
"Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія стягує для наступу в Україні техніку 1950-х років.
Крім того, за даними британської розвідки, російські сили готуються до початку нових наступальних операцій в Донецькій області. Безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ.