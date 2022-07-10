Фото: Британская разведка назвала важную цель России для продвижения через Донецкую область (Getty Images)

Российская артиллерия продолжает наносить удары по Славянскому району Донецкой области из окрестностей Изюма на севере и около Лисичанска на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что российские войска добились еще нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной. "Обстрелы из Изюма продолжаются вдоль оси главной дороги E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важным объектом для России в ее попытках продвинуться через Донецкую область", - говорится в сообщении.