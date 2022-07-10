ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британская разведка назвала важную цель России для продвижения через Донецкую область

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 10 июля 2022 09:04
Британская разведка назвала важную цель России для продвижения через Донецкую область Фото: Британская разведка назвала важную цель России для продвижения через Донецкую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российская артиллерия продолжает наносить удары по Славянскому району Донецкой области из окрестностей Изюма на севере и около Лисичанска на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что российские войска добились еще нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной.

"Обстрелы из Изюма продолжаются вдоль оси главной дороги E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важным объектом для России в ее попытках продвинуться через Донецкую область", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия стягивает для наступления в Украине технику 1950-х годов.

Кроме того, по данным британской разведки, российские силы готовятся к началу новых наступательных операций в Донецкой области. Непосредственной тактической целью России будет Северск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России