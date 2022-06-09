ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британська розвідка назвала новий напрямок наступу Росії на Донбасі

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 червня 2022 09:48
Британська розвідка назвала новий напрямок наступу Росії на Донбасі Фото: наступ Росії на Донбасі сконцентровано на Ізюмському напрямку (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Олександр Білоус

Бої в районі Сєвєродонецьк тривають, але в останні 48 годин Східна група військ (ВГВ) Росії, ймовірно, також активізувала свої зусилля з просування південніше Ізюма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, просування Росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня, після того як українські війська вміло використовували місцевість, щоб уповільнити просування Росії.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вона понесла дуже важкі втрати в ході невдалого наступу на Київ, але її підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.

"Росія, ймовірно, прагне набрати обертів в цьому районі, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і дати можливість просунутися вглиб Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей