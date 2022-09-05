Британська розвідка назвала головну мету Росії у війні на даний момент

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як відзначають в Міноборони, основними напрямками наступу на Донбасі залишаються Авдіївка під Донецьком і район в 60 км на північ навколо Бахмута. "Хоча Росія домоглася найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються тільки приблизно на 1 км на тиждень в напрямку Бахмута", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, політичною метою операції на Донбасі залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Однак російські сили неодноразово порушували терміни для досягнення цієї мети.

Українська влада заявила, що російським силам тепер наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року. "Малоймовірно, що сили доб'ються цього, що ще більше ускладнить плани Росії з проведення референдумів з питання про приєднання окупованих територій до Російської Федерації", - вважають в Міноборони Британії.