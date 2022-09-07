Британська розвідка назвала дилему Росії, яка виникла через контрнаступ ЗСУ

За даними британської розвідки, останню добу точаться важкі бої на трьох фронтах: на півночі, під Харковом; на сході на Донбасі; на півдні в Херсонській області.

"Основними запланованими зусиллями Росії, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу чи захищатися від подальшого наступу України на півдні", - йдеться у звіті.

У відомстві вважають, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність РФ координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.

"На початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи військових", - зауважують у звіті.

Нагадаємо, як нещодавно розповіли в Офісі президента, українські військові продовжують контрнаступальні дії на південному напрямку, а на додаток до цього з'явився ще один напрямок для просування наших захисників.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські захисники зосереджені не лише на наступі у Херсонській області. ЗСУ мають множинні напрямки для контрнаступальних дій.

До того ж президент розповів, що були звільнені два населених пункту на південному напрямку і один - в Донецькій області.

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