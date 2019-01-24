Британська поліція припинила пошуки аргентинського футболіста після аварії літака

Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

У поліції зазначили, що шанси вижити для пасажирів цього літака вкрай невисокі

Поліція британського острова Гернсі оголосила про припинення пошуково-рятувальної операції в районі Ла-Маншу, де зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала на борту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

У поліції зазначили, що шанси вижити для пасажирів цього літака вкрай невисокі.

Нагадаємо, над Ла-Маншем ввечері 21 січня зник легкомоторний пасажирський літак, на борту якого перебував футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала. На пошуки зниклого літака були направлені два рятувальні вертольоти британської берегової охорони, французькі екіпажі вертольотів і рятувальні човни. Пошуково-рятувальної операції заважало погіршення погодних умов.

Після повідомили, що повітряні і морські суду Великобританії і Франції виявили плаваючі уламки в Ла-Манші.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали.