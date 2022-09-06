Британська королева прийняла відставку Бориса Джонсона

Тим часом Букінгемський палац підтвердив, що королева прийняла відставку Джонсона, після чого він залишив шотландський замок Балморал після зустрічі з королевою, куди вже прибула Ліз Трасс на її формальне затвердження главою уряду країни

Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон звернувся до Британії зі своєю прощальною промовою перед передачею посади Ліз Трас. Під час якої він запевнив, його наступниця зробить все можливе для перемоги над енергетичним шантажем Путіна.

Додамо, вчора, 5 вересня, у Великобританії обрали нового прем'єр-міністра країни. Нею стала чинна глава МЗС Британії Ліз Трасс, а вже сьогодні королева Єлизавета II затвердить її призначення.

Детальніше основні висловлювання Трасс про Україну та чи вплине зміна прем'єра на підтримку з боку Лондона - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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