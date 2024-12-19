Британская разведка зафиксировала значительные потери войск КНДР в Курской области

Как отмечается в сводке, войска КНДР в настоящее время участвуют в наступательных боевых действиях против украинских сил в Курской области. Около 11 тысяч солдат развернуты в этой области России.

"Войска КНДР, скорее всего, понесли значительные боевые потери, но пока добились только тактических успехов", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские войска и силы КНДР почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. Они не говорят на одном языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления.

В Минобороны Британии напомнили, что Россия и КНДР углубили связи Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает пункт о взаимной обороне, и вступил в силу с 4 декабря 2024 года.

"Для России военная поддержка КНДР в войне в Украине, скорее всего, была основным фактором партнерства и до недавнего времени была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Кореей. Взамен КНДР получила от России международную поддержку высокого уровня и обеспечила себе торгового партнера, готового нарушить санкции", - отмечается в сводке.

Войска КНДР

Напомним, по словам официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 000 северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне.

Президент Владимир Зеленский сообщил 16 декабря, что к боям в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР.

По данным разведки Южной Кореи, по меньшей мере 100 северокорейских военных, дислоцированных на России, погибли, а еще 1000 получили ранения в ходе ожесточенных боев с украинскими войсками в Курской области.