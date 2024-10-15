Британская разведка зафиксировала очередной позорный провал российских разработчиков оружия

Как отмечается сводке, предприятие "Сухой" разрабатывало С-70 не менее десяти лет, и его испытания были замечены на российской авиабазе Ахтубинск.

Ключевым свойством С-70 является его уменьшенная эффективная площадь рассеяния, что должно сделать его скрытным средством глубокого удара, потенциально способным проникать за радары и системы ПВО противника. Предполагается, что система может работать совместно с истребителем Су-57.

По данным британской разведки, вероятно, Россия ждала до последнего момента, прежде чем решиться сбить БПЛА, исчерпав все попытки вернуть его под контроль.

"Это демонстрирует очередной дорогостоящий и позорный провал российской разработки оружия и почти наверняка задержит программу С-70", - отмечают в Минобороны Британии.

Что известно о тяжелом дроне

Напомним, 5 октября в районе Константиновки Донецкой области сбили воздушную цель. Сначала предполагалось, что это Су-25 или Су-34 (носители КАБов), но позже появились видео в пользу версии с БПЛА "Охотник".

Впервые о планах получить ударный БПЛА такого класса было заявлено в августе 2009 года, разработка ведется с 2012 года, когда проектантом выбрали компанию "Сухой". Тяжелый дрон должен был иметь взлетную массу от 10 до 20 тонн.

Предположительно БПЛА может нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.

Таким образом Россия намерена задействовать аппараты, которые судя по ряду характеристик фактически являются беспилотными боевыми самолетами.

Подробнее о ликвидации дрона читайте в материале РБК-Украина "Самолет или дрон "Охотник"? Что известно о "дружеском огне" РФ под Константиновкой".