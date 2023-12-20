Британская разведка не верит в большой прорыв России на фронте

Как говорится в сводке, Украина в последние недели мобилизовала усилия для улучшения полевых укреплений, поскольку ее силы возвращаются к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

Это произошло после призывов президента Украины Владимира Зеленского с конца ноября 2023 ускорить фортификацию на ключевых направлениях.

Отмечается, что на границе с Беларусью украинские военные укреплялись с помощью "зубов дракона", колючей проволоки и противотанковых рвов.

При этом британская разведка отмечает, что ситуация на фронте остается статической, большой прорыв россиян маловероятен.

"Россия продолжает локальные варианты наступления в нескольких секторах, но отдельные атаки редко превышают размер взвода. Большой прорыв России маловероятен, и в целом фронт характеризуется статистикой", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" АлександрТарнавский заявил, что оккупанты увеличивают активность артиллерии на фронте и пехотные атаки.