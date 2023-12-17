Российская армия увеличивает активность артиллерии на фронте, - Тарнавский

Оккупационные войска увеличивают активность артиллерии на фронте, в частности, на Таврическом направлении. Но наши воины держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

"Враг продолжает активные пехотные атаки и увеличил активность артиллерийских подразделений. Задействует для поддержки пехоты бронетехнику и авиацию", - отметил генерал.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли ракетный удар, 13 авиаударов, 1044 артиллерийских обстрела и провели 55 боевых столкновений.

"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", - добавил Тарнавский.

По его данным, вчера потери российской армии по сравнению с прошлыми сутками значительно выросли - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожены 5 танков, 7 ББМ, 8 артсистем и 10 автомобилей.

Добавим, что Таврическое направление охватывает территории Запорожской области и Донецкой области, включая Авдеевку и Марьинку.

Ситуация на фронте

В настоящее время украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.