Британская разведка не исключает, что Россия могла сбить свой Су-27 над Крымом в марте

Крымский Telegram-канал 28 марта сообщил, что действовавший над Крымом самолет Су-27 был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня". Назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил.

Британская разведка отмечает, что 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.

Ранее тоже появлялись сообщения о подобных случаях "дружеского огня", особенно на оккупированной территории Украины. Разведка считает, что это подтверждает влияние действий Украины.

"Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они нечаянно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", - говорится в сводке.