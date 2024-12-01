Британская разведка проанализировала продвижение России после захвата Угледара

В Донецкой области российские войска быстро продвинулись на восточный фланг Великой Новоселки.

Как отмечает разведка, город с 2022 находится на линии фронта и выступает опорой оборонной линии Украины. Украина вернула себе часть территории к югу от города в рамках контрнаступления 2023 года.

"Великая Новоселка сейчас уязвима для атак России из-за потери Угледара, что за 30 км к востоку, в начале октября 2024 года. Это позволило усилить наступление россиян в менее защищенные районы на западе Донецкой области", - говорится в строительстве.

Армия РФ наступает в тылу украинской обороны и угрожает основным логистическим путям в город.

скриншот deepstatemap.live

Напомним, 2 октября оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила о выходе Сил обороны из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники.