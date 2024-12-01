Британская разведка проанализировала продвижение России после захвата Угледара

Захват Угледара позволил российской армии продвинуться на запад Донецкой области. Под ударом врага находится населенный пункт Великая Новоселка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
В Донецкой области российские войска быстро продвинулись на восточный фланг Великой Новоселки.
Как отмечает разведка, город с 2022 находится на линии фронта и выступает опорой оборонной линии Украины. Украина вернула себе часть территории к югу от города в рамках контрнаступления 2023 года.
"Великая Новоселка сейчас уязвима для атак России из-за потери Угледара, что за 30 км к востоку, в начале октября 2024 года. Это позволило усилить наступление россиян в менее защищенные районы на западе Донецкой области", - говорится в строительстве.
Армия РФ наступает в тылу украинской обороны и угрожает основным логистическим путям в город.
скриншот deepstatemap.live
Напомним, 2 октября оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила о выходе Сил обороны из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, украинские воины за сутки ликвидировали 1730 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 742 тысяч солдат.
В Минобороны рассказали, что в ноябре украинские защитники поразили ряд редких и дорогостоящих единиц техники врага. Речь идет о ЗРК различной модификации, РЛС, огнеметных системах залпового огня и т.д.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.